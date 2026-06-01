Visite guidée – Maison musée de l’Abbé Lemire, Maison musée de l’abbé Lemire, Hazebrouck

Visite guidée – Maison musée de l’Abbé Lemire Dimanche 7 juin, 14h30 Maison musée de l’abbé Lemire Nord

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Un dimanche par mois, les bénévoles vous proposent l’après-midi une visite guidée de la maison de celui qui fut député et maire d’Hazebrouck

Plus de détails sur

https://www.memoire-abbe-lemire.fr/

Maison musée de l’abbé Lemire 5ter square St Eloi Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « memoire.abbelemire@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.memoire-abbe-lemire.fr/ »}]

Les bénévoles de l’association mémoire de l’abbé Lemire vous guident dans les salles du musée afin de connaitre cet hazebrouckois hors du commun.

asso lemire