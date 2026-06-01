Portes ouvertes à la RHJ LE HOUTLAND, AAES RHJ LE HOUTLAND, Hazebrouck

Portes ouvertes à la RHJ LE HOUTLAND Mardi 2 juin, 14h00 AAES RHJ LE HOUTLAND Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T14:00:00+02:00 – 2026-06-02T17:00:00+02:00

Notre porte ouverte a lieu mardi 2 juin 2026, de 14h à 17h, au 12 cité du Vert Vallon à Hazebrouck.

Au programme : présentation des activités et de nos projets, rencontres avec l’équipe et les résidents, visite de la résidence et des logements…

L’objectif est une découverte du fonctionnement de la RHJ LE HOUTLAND pour nos partenaires mais aussi pour toute personne souhaitant découvrir.

AAES RHJ LE HOUTLAND 12 cité du vert vallon 59190 HAZEBROUCK Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Le mardi 2 juin 2026, de 14h à 17h a lieu la porte ouverte de la RHJ LE HOUTLAND portes ouvertes Le Houtland