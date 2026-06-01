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Galas de danse de l’Orphéon, Théâtre de l’Orpheon, Hazebrouck

Galas de danse de l’Orphéon, Théâtre de l’Orpheon, Hazebrouck

Galas de danse de l’Orphéon, Théâtre de l’Orpheon, Hazebrouck samedi 20 juin 2026.

Lieu : Théâtre de l’Orpheon

Adresse : Rue de queux st hilaire

Ville : 59190 Hazebrouck

Département : Nord

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Réservation

Galas de danse de l’Orphéon Samedi 20 juin, 20h30 Théâtre de l’Orpheon Nord

Réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Théâtre de l’Orpheon Rue de queux st hilaire Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0685569569 »}]
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