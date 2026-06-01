Galas de danse de l’Orphéon, Théâtre de l’Orpheon, Hazebrouck

Galas de danse de l’Orphéon Samedi 20 juin, 20h30 Théâtre de l’Orpheon Nord

Réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T23:00:00+02:00

Théâtre de l’Orpheon Rue de queux st hilaire Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0685569569 »}]

Gala de danse des élèves de Catherine Creton