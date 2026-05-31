SPECTACLE ANNUEL J’HAZ DANSE, Espace Flandre Hazebrouck, Hazebrouck
SPECTACLE ANNUEL J’HAZ DANSE, Espace Flandre Hazebrouck, Hazebrouck dimanche 28 juin 2026.
SPECTACLE ANNUEL J’HAZ DANSE Dimanche 28 juin, 14h30 Espace Flandre Hazebrouck Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Un moment à ne pas manquer !!
Le 28 juin, plongez avec nous dans un spectacle unique autour du cycle de la vie.
Une parenthèse pleine d’émotions, portée par les danseurs de J’Haz Danse, une association familiale où passion et convivialité se rencontrent.
Espace Flandre Hazebrouck rue du milieu Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « karine_mallet1@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06-87-11-79-07 »}]
LE CYCLE DE LA VIE
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