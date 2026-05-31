Gala de danse à l’orphéon, Théâtre de l’Orpheon, Hazebrouck
Gala de danse à l’orphéon, Théâtre de l’Orpheon, Hazebrouck dimanche 28 juin 2026.
Gala de danse à l’orphéon Dimanche 28 juin, 16h30 Théâtre de l’Orpheon Nord
Réservation mercredi 24 juin 16h à l’Orphéon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Du classique au jazz en passant par le contemporain et le Néoclassique
Théâtre de l’Orpheon Rue de queux st hilaire Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « Marie.soots@yahoo.fr »}]
Élèves de Marie Soots
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