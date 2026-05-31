Gala de danse à l’orphéon, Théâtre de l’Orpheon, Hazebrouck

Gala de danse à l’orphéon Dimanche 28 juin, 16h30 Théâtre de l’Orpheon Nord

Réservation mercredi 24 juin 16h à l’Orphéon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Du classique au jazz en passant par le contemporain et le Néoclassique

Théâtre de l’Orpheon Rue de queux st hilaire Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « Marie.soots@yahoo.fr »}]

Élèves de Marie Soots