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Gala de danse à l’orphéon, Théâtre de l’Orpheon, Hazebrouck

Gala de danse à l’orphéon, Théâtre de l’Orpheon, Hazebrouck

Gala de danse à l’orphéon, Théâtre de l’Orpheon, Hazebrouck dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Théâtre de l’Orpheon

Adresse : Rue de queux st hilaire

Ville : 59190 Hazebrouck

Département : Nord

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Réservation mercredi 24 juin 16h à l'Orphéon

Gala de danse à l’orphéon Dimanche 28 juin, 16h30 Théâtre de l’Orpheon Nord

Réservation mercredi 24 juin 16h à l’Orphéon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T16:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Du classique au jazz en passant par le contemporain et le Néoclassique

Théâtre de l’Orpheon Rue de queux st hilaire Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « Marie.soots@yahoo.fr »}]
Élèves de Marie Soots

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