Feu d’artifice et animations Neuvic
Feu d’artifice et animations Neuvic mercredi 15 juillet 2026.
Neuvic
Feu d’artifice et animations
Lac de la Triouzoune Neuvic Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
La Mairie de Neuvic vous invite au traditionnel feu d’artifice qui aura lieu sur le Lac de la Triouzoune.
L’après-midi des balades en bateau gratuite sont proposées par le Club Motonautique du lac de la TriouZoune ainsi qu’une paëlla géante et une concert .
Lac de la Triouzoune Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 80 16
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English : Feu d’artifice et animations
L’événement Feu d’artifice et animations Neuvic a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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