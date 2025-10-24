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Feu d’artifice et animations Neuvic

Feu d’artifice et animations Neuvic

Feu d’artifice et animations Neuvic mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Lac de la Triouzoune

Ville : 19160 Neuvic

Département : Corrèze

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 22:30:00

Tarif :

Neuvic

Feu d’artifice et animations

Lac de la Triouzoune Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

La Mairie de Neuvic vous invite au traditionnel feu d’artifice qui aura lieu sur le Lac de la Triouzoune.

L’après-midi des balades en bateau gratuite sont proposées par le Club Motonautique du lac de la TriouZoune ainsi qu’une paëlla géante et une concert   .

Lac de la Triouzoune Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 80 16 

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English : Feu d’artifice et animations

L’événement Feu d’artifice et animations Neuvic a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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