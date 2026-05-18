Carcassonne

FEU D’ARTIFICE ET EMBRASEMENT DE LA CITÉ DU 14 JUILLET

Carcassonne Aude

Début : 2026-07-14 22:30:00

fin : 2026-07-14

Tiré depuis la Cité Médiévale. Événement mondial, retransmis par de nombreuses chaînes de télévision françaises et étrangères, le feu d’artifice de la Cité de Carcassonne, attire chaque année des centaines de milliers de personnes sur les bords d’Aude venues assister à cet incroyable spectacle pyrotechnique hors normes ! La Ville de Carcassonne vous donne rendez-vous à 22h30 aux abords de la Cité pour vivre un moment magique !

Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 10 24 30

English :

Fired from the medieval city. A worldwide event, broadcasted by many French and foreign television channels, the fireworks of the City of Carcassonne, attracts each year hundreds of thousands of people on the banks of the Aude to attend this incredible fireworks show! The City of Carcassonne invites you to meet at 10:30 pm on the outskirts of the Cité to experience a magical moment!

