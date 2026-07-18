Informations pratiques

La Baule-Escoublac

Feu d’artifice

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 22:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Où et comment voir

Deux points d’observation

Boulevard de mer (axe Olivier Guichard ↔ Pierre Percée)

Plage (secteur Concorde ↔ Baguenaud)

Conseils pratiques

Arrivez tôt pour choisir votre emplacement

Pensez à une couverture et une petite veste pour le retour

Respectez les barrières et consignes de sécurité

Emportez une lampe frontale ou une petite torche

Bon spectacle et belle soirée à La Baule-Escoublac ! .

La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75

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English :

L’événement Feu d’artifice La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44