Feu d’artifice La Baule-Escoublac
dimanche 16 août 2026 · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
Feu d’artifice
La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Où et comment voir
Deux points d’observation
Boulevard de mer (axe Olivier Guichard ↔ Pierre Percée)
Plage (secteur Concorde ↔ Baguenaud)
Conseils pratiques
Arrivez tôt pour choisir votre emplacement
Pensez à une couverture et une petite veste pour le retour
Respectez les barrières et consignes de sécurité
Emportez une lampe frontale ou une petite torche
Bon spectacle et belle soirée à La Baule-Escoublac ! .
La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 75 75 75
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English :
L’événement Feu d’artifice La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT44
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