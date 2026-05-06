Feu d’artifice Rue de la Petite Palud Landerneau
Feu d’artifice Rue de la Petite Palud Landerneau mardi 14 juillet 2026.
Landerneau
Feu d’artifice
Rue de la Petite Palud Jardins de la Palud Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La ville de Landerneau vous invite à un feu d’artifice sonorisé un savoureux mélange de musique et d’étincelles à savourer depuis les jardins de la Palud. .
Rue de la Petite Palud Jardins de la Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 43 00
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Landerneau a été mis à jour le 2026-05-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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