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Feu d’artifice Rue de la Petite Palud Landerneau

Feu d’artifice Rue de la Petite Palud Landerneau mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Rue de la Petite Palud

Adresse : Jardins de la Palud

Ville : 29800 Landerneau

Département : Finistère

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 23:00:00

Tarif :

Landerneau

Feu d’artifice

Rue de la Petite Palud Jardins de la Palud Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 23:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

La ville de Landerneau vous invite à un feu d’artifice sonorisé un savoureux mélange de musique et d’étincelles à savourer depuis les jardins de la Palud.   .

Rue de la Petite Palud Jardins de la Palud Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 43 00 

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Landerneau a été mis à jour le 2026-05-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS

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