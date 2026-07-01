Feu d’artifice Rue du Port au Bois Neuvy-sur-Loire
vendredi 10 juillet 2026 · Rue du Port au Bois · Neuvy-sur-Loire
Informations pratiques
Neuvy-sur-Loire
Feu d’artifice
Rue du Port au Bois Bords de Loire Neuvy-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 23:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Au programme de cette soirée
– à partir de 19h30, animation musicale par Discofun sur la place de la mairie.
– à 22h30, retraite aux flambeaux, départ de la place de la mairie.
– à 23h, feu d’artifice, rendez-vous rue du Port au Bois pour l’admirer. .
Rue du Port au Bois Bords de Loire Neuvy-sur-Loire 58450 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 20 33
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English :
L’événement Feu d’artifice Neuvy-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bourgogne Coeur de Loire