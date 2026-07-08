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Feu d’artifice Château de Nexon Nexon

dimanche 23 août 2026 · Château de Nexon · Nexon

Feu d’artifice Château de Nexon Nexon

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
22:30:00
Lieu
Château de Nexon
Adresse
6 place de l'Église
Ville
87800 Nexon
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Nexon

Feu d’artifice

Château de Nexon 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 22:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Venez admirer le traditionnel feu d’artifice de Nexon ! Dans une ambiance festive et conviviale, laissez-vous émerveiller par un spectacle pyrotechnique haut en couleurs qui illuminera le ciel.   .

Château de Nexon 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19 

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Nexon a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus

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