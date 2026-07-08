Feu d’artifice Château de Nexon Nexon
dimanche 23 août 2026 · Château de Nexon · Nexon
Informations pratiques
Nexon
Feu d’artifice
Château de Nexon 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 22:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Venez admirer le traditionnel feu d’artifice de Nexon ! Dans une ambiance festive et conviviale, laissez-vous émerveiller par un spectacle pyrotechnique haut en couleurs qui illuminera le ciel. .
Château de Nexon 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19
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English : Feu d’artifice
L’événement Feu d’artifice Nexon a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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