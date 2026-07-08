Feu d’artifice Château de Nexon Nexon

Informations pratiques

Nexon

Feu d’artifice

Château de Nexon 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 22:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Venez admirer le traditionnel feu d’artifice de Nexon ! Dans une ambiance festive et conviviale, laissez-vous émerveiller par un spectacle pyrotechnique haut en couleurs qui illuminera le ciel. .

Château de Nexon 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19

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English : Feu d’artifice

L’événement Feu d’artifice Nexon a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus