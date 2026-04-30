Feu de la Saint Jean de Parranquet Salle des fêtes Parranquet
Feu de la Saint Jean de Parranquet Salle des fêtes Parranquet vendredi 19 juin 2026.
Parranquet
Feu de la Saint Jean de Parranquet
Salle des fêtes Le Bourg Parranquet Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le Comité des fêtes de Parranquet organise comme tous les ans la fête de la Saint-Jean.
Au programme repas avec animation musicale, mise à feu du bûcher
Ambiance festive assurée !
Le Comité des fêtes de Parranquet organise comme tous les ans la fête de la Saint-Jean.
Au programme repas avec animation musicale, mise à feu du bûcher
Ambiance festive assurée ! .
Salle des fêtes Le Bourg Parranquet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 72 11 50
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English : Feu de la Saint Jean de Parranquet
The Comité des fêtes de Parranquet is organizing its annual Midsummer Festival.
The program includes a meal with musical entertainment, and the lighting of the bonfire
Festive atmosphere guaranteed!
L’événement Feu de la Saint Jean de Parranquet Parranquet a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coeur de Bastides