Feu de la Saint Jean de Parranquet Salle des fêtes Parranquet

Parranquet

Feu de la Saint Jean de Parranquet

Salle des fêtes Le Bourg Parranquet Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le Comité des fêtes de Parranquet organise comme tous les ans la fête de la Saint-Jean.

Au programme repas avec animation musicale, mise à feu du bûcher

Ambiance festive assurée !

Le Comité des fêtes de Parranquet organise comme tous les ans la fête de la Saint-Jean.

Au programme repas avec animation musicale, mise à feu du bûcher

Ambiance festive assurée ! .

Salle des fêtes Le Bourg Parranquet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 72 11 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu de la Saint Jean de Parranquet

The Comité des fêtes de Parranquet is organizing its annual Midsummer Festival.

The program includes a meal with musical entertainment, and the lighting of the bonfire

Festive atmosphere guaranteed!

L’événement Feu de la Saint Jean de Parranquet Parranquet a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Coeur de Bastides