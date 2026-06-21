Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon Eglise de Benon Saint-Laurent-Médoc

Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon Eglise de Benon Saint-Laurent-Médoc

Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon Eglise de Benon Saint-Laurent-Médoc vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Eglise de Benon

Adresse : Benon

Ville : 33112 Saint-Laurent-Médoc

Département : Gironde

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Laurent-Médoc

Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon

Eglise de Benon Benon Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association des Amis Notre-Dame de Benon organise son évènement près de l’Église de Benon.
Au programme
– Bénédiction des croix à 21h30
– Bûcher à 22h
Animation musicale, buvette et restauration sur place.   .

Eglise de Benon Benon Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 10 91 08  coombs.michele@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon

L’événement Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Médoc-Vignoble

À voir aussi à Saint-Laurent-Médoc (Gironde)