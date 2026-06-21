Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon Eglise de Benon Saint-Laurent-Médoc vendredi 26 juin 2026.

Saint-Laurent-Médoc

Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon

Eglise de Benon Benon Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

L’association des Amis Notre-Dame de Benon organise son évènement près de l’Église de Benon.

Au programme

– Bénédiction des croix à 21h30

– Bûcher à 22h

Animation musicale, buvette et restauration sur place. .

Eglise de Benon Benon Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 10 91 08 coombs.michele@orange.fr

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English : Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon

L’événement Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Médoc-Vignoble