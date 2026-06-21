Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon Eglise de Benon Saint-Laurent-Médoc
Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon Eglise de Benon Saint-Laurent-Médoc vendredi 26 juin 2026.
Saint-Laurent-Médoc
Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon
Eglise de Benon Benon Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
L’association des Amis Notre-Dame de Benon organise son évènement près de l’Église de Benon.
Au programme
– Bénédiction des croix à 21h30
– Bûcher à 22h
Animation musicale, buvette et restauration sur place. .
Eglise de Benon Benon Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 10 91 08 coombs.michele@orange.fr
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English : Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon
L’événement Feu de la Saint-Jean Eglise de Benon Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Médoc-Vignoble
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