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Feu de la Saint-Jean Lamazière-Basse

Feu de la Saint-Jean Lamazière-Basse

Feu de la Saint-Jean Lamazière-Basse mardi 30 juin 2026.

Adresse
Le Bourg Est
Ville
19160 Lamazière-Basse
Département
Corrèze
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Lamazière-Basse

Feu de la Saint-Jean

Le Bourg Est Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-06-30 23:30:00

Date(s) :
2026-06-30

Feux de la Saint Jean
Spectacle de feu Ajna par la compagnie Moriquendi
Animation musicale Chris Cortes
Petite restauration Buvette   .

Le Bourg Est Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 06 73 48  comitedesfeteslamaziere@gmail.com

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English : Feu de la Saint-Jean

L’événement Feu de la Saint-Jean Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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