Feu de la Saint-Jean Lamazière-Basse
Feu de la Saint-Jean Lamazière-Basse mardi 30 juin 2026.
Lamazière-Basse
Feu de la Saint-Jean
Le Bourg Est Lamazière-Basse Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-06-30 23:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Feux de la Saint Jean
Spectacle de feu Ajna par la compagnie Moriquendi
Animation musicale Chris Cortes
Petite restauration Buvette .
Le Bourg Est Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 06 73 48 comitedesfeteslamaziere@gmail.com
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English : Feu de la Saint-Jean
L’événement Feu de la Saint-Jean Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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