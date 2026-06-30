Feu de la Saint-Jean Lamazière-Basse mardi 30 juin 2026.

Lamazière-Basse

Feu de la Saint-Jean

Le Bourg Est Lamazière-Basse Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 19:00:00

fin : 2026-06-30 23:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Feux de la Saint Jean

Spectacle de feu Ajna par la compagnie Moriquendi

Animation musicale Chris Cortes

Petite restauration Buvette .

Le Bourg Est Lamazière-Basse 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 06 73 48 comitedesfeteslamaziere@gmail.com

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English : Feu de la Saint-Jean

L’événement Feu de la Saint-Jean Lamazière-Basse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze