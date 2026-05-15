Feu de la Saint-Jean Lavau
Feu de la Saint-Jean Lavau samedi 20 juin 2026.
Lavau
Feu de la Saint-Jean
Au foirail Lavau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Repas moules frites, sous barnum sur réservations uniquement. Accompagné par les trompes de chasse du Rallye de Puisaye, bal animé par Alex. Buvette sur place. .
Au foirail Lavau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 14 92 mairie-lavau89@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Feu de la Saint-Jean
L’événement Feu de la Saint-Jean Lavau a été mis à jour le 2026-05-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !