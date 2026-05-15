Lavau

Feu de la Saint-Jean

Au foirail Lavau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Repas moules frites, sous barnum sur réservations uniquement. Accompagné par les trompes de chasse du Rallye de Puisaye, bal animé par Alex. Buvette sur place. .

Au foirail Lavau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 14 92 mairie-lavau89@wanadoo.fr

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English : Feu de la Saint-Jean

L’événement Feu de la Saint-Jean Lavau a été mis à jour le 2026-05-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !