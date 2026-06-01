Feu de la saint Jean Parc mesny Vic-sur-Seille

Vic-sur-Seille

Feu de la saint Jean

Parc mesny 5 rue de la placide Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

Date(s) :

2026-06-13

Comme chaque année, les sapeurs pompiers de Vic sur seille organisent le traditionnel feu de la saint Jean, venez profiter d’une soirée festive.

Une tombola avec de nombreux lots est organisée.Tout public

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Parc mesny 5 rue de la placide Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 6 85 69 02 92

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English :

Like every year, the Vic sur Seille fire department organizes the traditional Saint John’s Day bonfire. Come and enjoy a festive evening.

A raffle with lots of prizes is organized.

L’événement Feu de la saint Jean Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-06-02 par OT DU PAYS SAULNOIS