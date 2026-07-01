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FEUX D’ARTIFICE 13 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via

mardi 14 juillet 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via

FEUX D’ARTIFICE 13 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Adresse
84 Avenue Emmanuel Brousse
Ville
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Font-Romeu-Odeillo-Via

FEUX D’ARTIFICE 13 JUILLET

84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:00:00
fin : 2026-07-13 22:20:00

Date(s) :
2026-07-13

Grand show pyrotechnique.
Gratuit En Famille
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84 Avenue Emmanuel Brousse Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 

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English :

Grand Fireworks Show.
Free For the Whole Family

L’événement FEUX D’ARTIFICE 13 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-28 par OT DE FONT ROMEU

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