Informations pratiques

Ribeauvillé

Feux d’artifices du Nouvel An

Place de la République Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-31 23:59:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Célébrez le passage à la nouvelle année en profitant d’un grandiose spectacle pyrotechnique !

Célébrez le passage à la nouvelle année en profitant d’un grandiose spectacle pyrotechnique ! .

Place de la République Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Celebrate the arrival of the new year with a spectacular fireworks display!

L’événement Feux d’artifices du Nouvel An Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr