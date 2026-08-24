Feux d’artifices du Nouvel An Ribeauvillé
vendredi 1 janvier 2027 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Feux d’artifices du Nouvel An
Place de la République Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-31 23:59:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Célébrez le passage à la nouvelle année en profitant d’un grandiose spectacle pyrotechnique !
Célébrez le passage à la nouvelle année en profitant d’un grandiose spectacle pyrotechnique ! .
Place de la République Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Celebrate the arrival of the new year with a spectacular fireworks display!
L’événement Feux d’artifices du Nouvel An Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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