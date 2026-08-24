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AGENDA · Ribeauvillé

Feux d’artifices du Nouvel An Ribeauvillé

vendredi 1 janvier 2027 · Ribeauvillé

Informations pratiques

Début
vendredi 1 janvier 2027
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Heure de début
23:59:00
Adresse
Place de la République
Ville
68150 Ribeauvillé
Département
Haut-Rhin
Tarif

Ribeauvillé

Feux d’artifices du Nouvel An

Place de la République Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-31 23:59:00
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-12-31

Célébrez le passage à la nouvelle année en profitant d’un grandiose spectacle pyrotechnique !
Célébrez le passage à la nouvelle année en profitant d’un grandiose spectacle pyrotechnique !   .

Place de la République Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23  info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Celebrate the arrival of the new year with a spectacular fireworks display!

L’événement Feux d’artifices du Nouvel An Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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