FEUX DE LA SAINT-JEAN Saint-Nazaire
FEUX DE LA SAINT-JEAN Saint-Nazaire mardi 23 juin 2026.
Saint-Nazaire
FEUX DE LA SAINT-JEAN
Place de la Republique Saint-Nazaire Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Venez célébrer le Feu de la Saint-Jean dans une ambiance festive et chaleureuse ! Musique, animations rythmeront soirée conviviale ouverte à tous.
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Place de la Republique Saint-Nazaire 66570 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 62 62
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English :
Come and celebrate Midsummer’s Fire in a warm, festive atmosphere! Music and entertainment will punctuate a convivial evening open to all.
L’événement FEUX DE LA SAINT-JEAN Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-05-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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