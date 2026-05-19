Saint-Nazaire

FEUX DE LA SAINT-JEAN

Place de la Republique Saint-Nazaire Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Venez célébrer le Feu de la Saint-Jean dans une ambiance festive et chaleureuse ! Musique, animations rythmeront soirée conviviale ouverte à tous.

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Place de la Republique Saint-Nazaire 66570 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 62 62

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English :

Come and celebrate Midsummer’s Fire in a warm, festive atmosphere! Music and entertainment will punctuate a convivial evening open to all.

L’événement FEUX DE LA SAINT-JEAN Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-05-19 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME