Informations pratiques

Béziers

FEYDEAU AUX VARIÉTÉS

9 rue Victor Hugo Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-10

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-10

Feydeau et le piano s’unissent pour une soirée pleine d’humour, de quiproquos et de fantaisie au Théâtre des Variétés.

Dans l’écrin somptueux du Théâtre des Variétés, entrez dans l’univers pétillant de Georges Feydeau, maître incontesté du vaudeville. Quiproquos savoureux, portes qui claquent et situations burlesques s’enchaînent à un rythme effréné, dans une mécanique comique aussi précise qu’irrésistible. Cette immersion théâtrale est subtilement ponctuée par de courtes pièces de piano, qui viennent souligner les éclats de rire, suspendre les silences et accentuer les retournements de situation. Vous assisterez à une véritable fête du théâtre et de la musique, où la virtuosité rythmique du piano dialogue avec la vivacité des répliques. Une création à la fois élégante, intelligente et délicieusement drôle, à partager en famille. .

9 rue Victor Hugo Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 theatredesfranciscains@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FEYDEAU AUX VARIÉTÉS

Feydeau and the piano come together for an evening full of humor, misunderstandings, and whimsy at the Théâtre des Variétés.

L’événement FEYDEAU AUX VARIÉTÉS Béziers a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 ADT34