FFF 1ERE PARTIE – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

FFF 1ERE PARTIE Début : 2026-10-02 à 20:00. Tarif : – euros.

En 2023, FFF revenait avec I Scream, 1er album studio en 23 ans, acclamé par les fans et la critique, qui fut suivi par une tournée française triomphale. Le 31 octobre 2025 FFF remet à nouveau les pendules du groove à l’heure avec U Scream, suite directe d’I Scream, toujours réalisée en compagnie de Dimitri Tikovoi (The Libertines, Placebo). Plus chaud, plus dense, plus sauvage, U Scream est un appel à la transe, à la sueur, à la reconquête, alternant P-Funk psychédélique, M-Funk lourd et tranchant et hymne déjà culte. Réussite totale, U Scream confirme le retour en FFForce de l’un des meilleurs groupes live de l’hexagone, prêt à reprendre ce qui lui appartient : la scène, les corps, les âmes. Ce sera chose faite en 2026 lors de la nouvelle tournée du groupe à travers toute la France !

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17