FFF en concert + première partie, Le Cargö Caen

FFF en concert + première partie

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 19:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

En 2023, F.F.F. revenait avec I SCREAM, 1er album studio en 23 ans, acclamé par les fans et la critique, qui fut suivi par une tournée française triomphale.

Le 31 octobre 2025 F.F.F. remet à nouveau les pendules du groove à l’heure avec U SCREAM, suite directe d’I SCREAM, toujours réalisée en compagnie de Dimitri Tikovoi (The Libertines, Placebo).

Plus chaud, plus dense, plus sauvage, U SCREAM est un appel à la transe, à la sueur, à la reconquête, alternant P-Funk psychédélique, M-Funk lourd et tranchant et hymne déjà culte. Réussite totale, U SCREAM confirme le retour en FFForce de l’un des meilleurs groupes live de l’hexagone, prêt à reprendre ce qui lui appartient la scène, les corps, les âmes. Ce sera chose faite en 2026 lors de la nouvelle tournée du groupe à travers toute la France ! .

In 2023, F.F.F. returned with I SCREAM, their 1st studio album in 23 years, acclaimed by fans and critics alike, and followed by a triumphant French tour.

