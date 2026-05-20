Colmar

Field Commander C. The Songs of Leonard Cohen

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08 18:00:00

fin : 2026-11-08 20:00:00

Date(s) :

2026-11-08

FIELD COMMANDER C. vous propose une soirée pleine de mélancolie, de poésie, de virtuosité et d’histoires autour de Leonard Cohen et de ses premières œuvres, interprétées avec amour.

FIELD COMMANDER C. est un hommage impressionnant au grand auteur-compositeur-interprète canadien Leonard Cohen.

Avec le programme Early Works The Roots of Hallelujah , le chanteur Rolf Ableiter et son groupe acoustique partent à la recherche des traces musicales et expliquent comment un classique intemporel comme Hallelujah a pu voir le jour. Bien sûr, des chansons connues telles que Suzanne , Bird on the Wire , So long Marianne ou même Famous Blue Raincoat jouent un rôle majeur, toutes faisant partie des œuvres les plus célèbres de Cohen et toutes ont été créées pendant la période de création de ses quatre premiers albums.

FIELD COMMANDER C. vous propose une soirée pleine de mélancolie, de poésie, de virtuosité et d’histoires autour de Leonard Cohen et de ses premières œuvres, interprétées avec amour à la guitare, au violon, au violoncelle, à l’orgue, à l’accordéon et au chant. .

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr

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English :

FIELD COMMANDER C. brings you an evening of melancholy, poetry, virtuosity and stories around Leonard Cohen and his early works, performed with love.

L’événement Field Commander C. The Songs of Leonard Cohen Colmar a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme de Colmar