Fièr.e.s, l’expo, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes

Fièr.e.s, l’expo 6 – 20 mars Maison de quartier La Bellangerais Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T09:00:00+01:00 – 2026-03-06T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T09:00:00+01:00 – 2026-03-20T18:00:00+01:00

Une proposition alphabétique de l’Imprimerie Nocturne dans le cadre du mois des Droits des Femmes.

du 6 au 21 mars 2026

Maison de Quartier La Bellangerais

Vernissage ouvert à toutes et tous le mardi 10 mars à 18h

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

