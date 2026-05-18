Villefranche-de-Rouergue

Fiesta d’anniv Hispana-Latina !

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : 5 – 5 – EUR

Entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez célébrer ce premier anniversaire de La Basse Cour sur la thématique hispano-latine !

Dans l’après-midi, l’association Flamenk’olé vous proposera une initiation au flamenco. En soirée, régalez vos papilles avec des stands de produits espagnols et empañadas. Puis retrouvez en concert le groupe El Locutorio Itinerante , suivi de DJ Bibo d’Espagne et de DJ Lu Van der Lein d’Uruguay

Pour le repas, réservation souhaitée avant le 15 juin. .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 27 43 05 57 labassecourvdr@gmail.com

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English :

Come and celebrate La Basse Cour’s first anniversary with a Hispano-Latin theme!

L’événement Fiesta d’anniv Hispana-Latina ! Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)