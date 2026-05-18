Fiesta d’anniv Hispana-Latina ! Villefranche-de-Rouergue
Fiesta d’anniv Hispana-Latina ! Villefranche-de-Rouergue samedi 27 juin 2026.
Villefranche-de-Rouergue
Fiesta d’anniv Hispana-Latina !
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : 5 – 5 – EUR
Entrée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez célébrer ce premier anniversaire de La Basse Cour sur la thématique hispano-latine !
Dans l’après-midi, l’association Flamenk’olé vous proposera une initiation au flamenco. En soirée, régalez vos papilles avec des stands de produits espagnols et empañadas. Puis retrouvez en concert le groupe El Locutorio Itinerante , suivi de DJ Bibo d’Espagne et de DJ Lu Van der Lein d’Uruguay
Pour le repas, réservation souhaitée avant le 15 juin. .
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 27 43 05 57 labassecourvdr@gmail.com
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English :
Come and celebrate La Basse Cour’s first anniversary with a Hispano-Latin theme!
L’événement Fiesta d’anniv Hispana-Latina ! Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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