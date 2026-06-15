Vierzon

Fiesta

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 18:30:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Depuis toujours, Nono n’a qu’une idée faire une gigantesque fiesta pour ses dix ans.

La liste des invités, les guirlandes colorées, les jeux, la playlist Ayanakamuresque qui va enflammer le dancefloor, tout est prêt !

Seulement un phénomène inattendu déboule la tempête Marie-Thérèse.

Elle fait souffler sur le pays ses bourrasques et contraint chacun à rester chez soi. Les voitures valdinguent dans le ciel, les gens tourbillonnent dans les nuages, c’est la panique à bord.

Le président oblige les enfants non exceptionnels à rester chez eux.

Tout est remis en question.

Les potes de Nono s’interrogent faut-il braver les interdits pour se réunir et faire la fête ?

Dix ans, au fond, ça compte vraiment ? 5 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Fiesta Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON