Informations pratiques

« Figaro, épisode 3 » Classe d’après / Julie Duchaussoy Jeudi 27 août, 20h30 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Tarif unique : 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:50:00+02:00

Fin : 2026-08-27T20:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:50:00+02:00

https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/

Spectacle | 1 heure 20 | Dès 12 ans | Lieu : Théâtre Jules Julien

Le mariage de Figaro raconte l’union imminente de Suzanne et Figaro, un amour sans cesse menacé. Une folle journée dans un château au 18e siècle. Où des hommes détenant le pouvoir et l’art de la parole veulent contraindre des femmes. Où des femmes possédant la colère et le sens de la justice vont s’unir pour faire la nique à leurs oppresseurs.

Le mariage de Figaro a été écrit il y a 242 ans. Pourtant, nous voyons dans cette pièce le moyen de traiter des dynamiques de dominations et d’affranchissements. De détruire par le théâtre l’indestructible patriarcat. Voir ce qu’il en reste 242 ans plus tard.

Nous avons engagé un travail sur toute la pièce et avons joué trois épisodes dirigés successivement par trois metteur.eus.es en scène: Hugues Chabalier, Victor Ginicis et Julie Duchaussoy (Cie Jean Balcon) qui a adapté et mis en scène la dernière partie que nous présentons ici. Le projet sera amené à évoluer et à jouer sous différentes formes.

Nous sommes un groupe de huit comédien.ne.s qui sortons du dispositif d’insertion La Classe d’après. C’est dans ce cadre de travail que nous avons rencontré plusieurs artistes du territoire. Nous sommes heureux.ses de faire grandir ce projet collectif qui nous tient à cœur.

DISTRIBUTION :

Texte : D’après le texte de Beaumarchais La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro

Avec : Adrien Boisset, Clothilde Houles, Artie Hybertie, Valentin Sist, Paul Staszewski, Manon Vanel, Maylis Van Accoleyen, Lucie Wehrung

Mise en scène : Julie Duchaussoy (Compagnie Jean Balcon)

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/ »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

Dans le cadre du Festival Rassemblées 2026, journées de créations théâtrales