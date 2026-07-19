Figeac fête la Re-Naissance sous toutes ses formes avec l’Arrosoir ! Figeac

Informations pratiques

Figeac

Figeac fête la Re-Naissance sous toutes ses formes avec l’Arrosoir !

Arrosoir, Rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30 2026-08-31 2026-09-01 2026-09-02 2026-09-03 2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06 2026-09-07

Figeac fêtera la Re-Naissance sous toutes ses formes avec l'Arrosoir ! Histoire, art, patrimoine, musique, spectacles, humour, partage et imaginaire humain, ce thème sera décliné dans tous les sens et sous toutes ses formes grâce à une programmation dense, variée, festive, culturelle, artistique…

L’idée, c’est de mettre en valeur les ressources humaines, les connaissances de chacun, l’histoire locale, le patrimoine architectural, de favoriser les échanges, la curiosité, l’envie de partager…

Pendant un mois, conférences, films, ateliers, concerts, lectures, bal, repas, expositions, marchés, spectacles, découvertes des vignes, jeux, visites … plus de quarante-cinq animations seront proposées, grâce à l’enthousiasme et l’imagination de nos adhérents et partenaires, pour finir en beauté sur un grand spectacle historique vivant in situ et déambulatoire que vous pourrez découvrir lors des Journées du Patrimoine

Figeac fêtera la Re-Naissance sous toutes ses formes avec l'Arrosoir ! Histoire, art, patrimoine, musique, spectacles, humour, partage et imaginaire humain, ce thème sera décliné dans tous les sens et sous toutes ses formes grâce à une programmation dense, variée, festive, culturelle, artistique…

L’idée, c’est de mettre en valeur les ressources humaines, les connaissances de chacun, l’histoire locale, le patrimoine architectural, de favoriser les échanges, la curiosité, l’envie de partager…

Pendant un mois, conférences, films, ateliers, concerts, lectures, bal, repas, expositions, marchés, spectacles, découvertes des vignes, jeux, visites … plus de quarante-cinq animations seront proposées, grâce à l’enthousiasme et l’imagination de nos adhérents et partenaires, pour finir en beauté sur un grand spectacle historique vivant in situ et déambulatoire que vous pourrez découvrir lors des Journées du Patrimoine. Crée spécialement pour le festival par une compagnie de théâtre professionnelle, ce spectacle est né de la curiosité d’en savoir plus sur Jeanne de Crussol, fille de Galiot de Genouillac, qui lui a construit l’hôtel particulier situé au 5 rue de Crussol à Figeac.

Cet événement, porté par l’Arrosoir, est ouvert à tous et les bénévoles qui souhaitent participer à cette aventure sont les bienvenus !

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Arrosoir, Rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 re-naissance@larrosoir.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Figeac will celebrate the Renaissance in all its forms with L’Arrosoir!%History, art, heritage, music, performances, humor, sharing, and the human imagination—this theme will be explored from every angle and in every form through a rich, varied, festive, cultural, and artistic program…

The idea is to highlight human resources, everyone’s knowledge, local history, and architectural heritage, and to foster exchanges, curiosity, and the desire to share…

For one month, there will be lectures, films, workshops, concerts, readings, a ball, meals, exhibitions, markets, performances, vineyard tours, games, and guided tours—more than forty-five events will be offered, thanks to the enthusiasm and imagination of our members and partners, culminating in a grand, live, on-site, and walking historical reenactment that you can experience during Heritage Days.

L’événement Figeac fête la Re-Naissance sous toutes ses formes avec l’Arrosoir ! Figeac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Figeac