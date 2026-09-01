Figée dans le passé, la surprenante salle d’assises Journées Européennes du Patrimoine Rdv devant les grands escaliers Montbrison

Informations pratiques

Montbrison

Figée dans le passé, la surprenante salle d’assises Journées Européennes du Patrimoine

Rdv devant les grands escaliers Palais de justice Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Poussez les portes de l’ancienne salle d’assises et remontez le fil de son histoire !

Ancien couvent des Visitandines consacré à l’instruction des jeunes filles au XVIIe siècle, le bâtiment devient, à la Révolution, le siège de la justice.

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Rdv devant les grands escaliers Palais de justice Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

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English : Figée dans le passé, la surprenante salle d’assises Journées Européennes du Patrimoine

Step through the doors of the former courtroom and trace its history!

Formerly a convent of the Visitandines dedicated to the education of young girls in the 17th century, the building became the seat of justice during the Revolution.

L’événement Figée dans le passé, la surprenante salle d’assises Journées Européennes du Patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Loire Forez