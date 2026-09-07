UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montbrison

Figée dans le passé, la surprenante salle d’assises, Palais de justice, Montbrison

samedi 19 septembre 2026 · Palais de justice · Montbrison

Figée dans le passé, la surprenante salle d’assises, Palais de justice, Montbrison

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Palais de justice
Adresse
Rue du palais de justice 42600 Montbrison
Ville
42600 Montbrison
Département
Loire

Figée dans le passé, la surprenante salle d’assises 19 et 20 septembre Palais de justice Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ancien couvent des Visitandines consacré à l’instruction des jeunes filles au XVIIe siècle, le bâtiment devient, à la Révolution, le siège de la justice.
Découvrez sa majestueuse salle d’audience, sublimée par de remarquables décors en trompe-l’œil du XIXe siècle, et laissez-vous captiver par les récits des grands procès qui ont marqué ces lieux, dont celui du célèbre anarchiste Ravachol.

Palais de justice Rue du palais de justice 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Ancien couvent des Visitandines consacré à l’instruction des jeunes filles au XVIIe siècle, le bâtiment devient, à la Révolution, le siège de la justice.

©Palais de justice de Montbrison

À voir aussi à Montbrison (Loire)