Figée dans le passé, la surprenante salle d’assises, Palais de justice, Montbrison

Informations pratiques

Figée dans le passé, la surprenante salle d’assises 19 et 20 septembre Palais de justice Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Ancien couvent des Visitandines consacré à l’instruction des jeunes filles au XVIIe siècle, le bâtiment devient, à la Révolution, le siège de la justice.

Découvrez sa majestueuse salle d’audience, sublimée par de remarquables décors en trompe-l’œil du XIXe siècle, et laissez-vous captiver par les récits des grands procès qui ont marqué ces lieux, dont celui du célèbre anarchiste Ravachol.

Palais de justice Rue du palais de justice 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Ancien couvent des Visitandines consacré à l’instruction des jeunes filles au XVIIe siècle, le bâtiment devient, à la Révolution, le siège de la justice.

©Palais de justice de Montbrison