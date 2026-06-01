Fil Rouge – Soirée de courts-métrages, Cinéma Concorde, Nantes

Fil Rouge – Soirée de courts-métrages Mardi 2 juin, 20h30 Cinéma Concorde Loire-Atlantique

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T20:30:00+02:00 – 2026-06-02T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-02T20:30:00+02:00 – 2026-06-02T22:30:00+02:00

Le quotidien comme vous ne l’avez jamais vu.

Mardi 2 juin 2026 à 20h30, les équipes du @leconcorde.nantes et du Vlipp ont le plaisir de vous convier à la seconde édition du Fil Rouge !

Au programme : une soirée dédiée aux créations audiovisuelles made in Pays de la Loire. Du regard intime au récit du quotidien, les courts métrages explorent cette année un thème qui nous parle à toutes et tous : un certain quotidien.

Un jury composé de professionnels et de passionnés remettra plusieurs prix à l’issue de la projection.

Cinéma Concorde 79 Boulevard de l’Egalité, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1986071148691139/ »}]

Projection de courts-métrages Vlipp filrouge