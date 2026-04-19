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Vive Bouchon ! – Compagnie Bravo Maison de quartier des Haubans Nantes

Vive Bouchon ! – Compagnie Bravo Maison de quartier des Haubans Nantes

Vive Bouchon ! – Compagnie Bravo Maison de quartier des Haubans Nantes mardi 2 juin 2026.

Lieu : Maison de quartier des Haubans

Adresse : 1 Bis Boulevard de Berlin

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 20:00

Tarif : Entrée gratuite mais un don en espèce est possible au chapeau à la fin de la pièce si cela vous a plu.Réservations par mail compagniebravo44@gmail.com

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-02 20:00 – 22:00
Gratuit : oui Entrée gratuite mais un don en espèce est possible au chapeau à la fin de la pièce si cela vous a plu.Réservations par mail compagniebravo44@gmail.com Tout public 

Découvrez la stratégie hilarante que l’équipe municipale de Bouchon a imaginée pour échapper au contrôle de l’Union Européenne… qu’elle arnaque depuis des années en détournant des subventions ! Une comédie menée tambour battant par 4 comédiens nantais dans le cadre du Festival de théâtre amateur Haubans Tribouille.

Maison de quartier des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 59 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E1445 mq-haubans@mairie-nantes.fr https://compagniebravo44.wixsite.com/compagnie-bravo-2


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