Vive Bouchon ! – Compagnie Bravo Maison de quartier des Haubans Nantes
Vive Bouchon ! – Compagnie Bravo Maison de quartier des Haubans Nantes mardi 2 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-02 20:00 – 22:00
Gratuit : oui Entrée gratuite mais un don en espèce est possible au chapeau à la fin de la pièce si cela vous a plu.Réservations par mail compagniebravo44@gmail.com Tout public
Découvrez la stratégie hilarante que l’équipe municipale de Bouchon a imaginée pour échapper au contrôle de l’Union Européenne… qu’elle arnaque depuis des années en détournant des subventions ! Une comédie menée tambour battant par 4 comédiens nantais dans le cadre du Festival de théâtre amateur Haubans Tribouille.
Maison de quartier des Haubans Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 59 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E1445 mq-haubans@mairie-nantes.fr https://compagniebravo44.wixsite.com/compagnie-bravo-2
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