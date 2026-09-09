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Fille tempête, Glob Théâtre, Bordeaux

mercredi 16 décembre 2026 · Glob Théâtre · Bordeaux

Fille tempête, Glob Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Glob Théâtre
Adresse
69 rue Joséphine
Ville
33300 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
6€

Fille tempête 16 – 19 décembre Glob Théâtre Gironde

6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T14:30:00+01:00 – 2026-12-16T15:15:00+01:00
Fin : 2026-12-19T18:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:45:00+01:00

Chinook est née fille-tempête. C’est une véritable tornade et la moindre injustice la fait bouillir d’une rage folle… Mais est-ce vraiment un problème ? Ce conte musical œuvre à une véritable réhabilitation culturelle de la colère – tellement décriée aujourd’hui – comme un outil primordial de protection contre l’oppression : une force vive pour transformer le monde !

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/fille-tempete-2/ »}]
Un conte musical, parsemé de chants aux accents traditionnels tirés de l’imaginaire des peuples premiers, qui œuvre à une véritable réhabilitation culturelle de la colère conte musique

Fonds Perdus

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