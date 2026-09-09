Fille tempête, Glob Théâtre, Bordeaux
mercredi 16 décembre 2026 · Glob Théâtre · Bordeaux
Informations pratiques
Fille tempête 16 – 19 décembre Glob Théâtre Gironde
6€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T14:30:00+01:00 – 2026-12-16T15:15:00+01:00
Fin : 2026-12-19T18:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:45:00+01:00
Chinook est née fille-tempête. C’est une véritable tornade et la moindre injustice la fait bouillir d’une rage folle… Mais est-ce vraiment un problème ? Ce conte musical œuvre à une véritable réhabilitation culturelle de la colère – tellement décriée aujourd’hui – comme un outil primordial de protection contre l’oppression : une force vive pour transformer le monde !
Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net [{« type »: « link », « value »: « https://globtheatre.net/date/fille-tempete-2/ »}]
Un conte musical, parsemé de chants aux accents traditionnels tirés de l’imaginaire des peuples premiers, qui œuvre à une véritable réhabilitation culturelle de la colère conte musique
Fonds Perdus
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