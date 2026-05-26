Film bergers SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Film bergers

SAINT-LARY-SOULAN Cinéma Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Dans Bergers, Mathyas quitte sa vie de publicitaire à Montréal pour devenir berger en Provence. En découvrant la dure réalité du pastoralisme, il apprend un métier exigeant au cœur de la nature et des montagnes. Aux côtés d’Élise, il part en transhumance et trouve peu à peu un nouveau sens à sa vie.

Dans le cadre de la Semaine du Pastoralisme . Au cinéma Lumière. Tarifs cinéma habituels. .

SAINT-LARY-SOULAN Cinéma Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 info@saintlary.com

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English :

In Bergers, Mathyas leaves his life as an advertising executive in Montreal to become a shepherd in Provence. Discovering the harsh reality of pastoralism, he learns a demanding trade in the heart of nature and the mountains. Alongside Élise, he embarks on a transhumance and gradually finds a new meaning to his life.

L’événement Film bergers Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT de St Lary|CDT65