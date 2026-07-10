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Film, concert et exposition à l’église de Dieuze, Eglise Sainte Marie-Madeleine, Dieuze

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Sainte Marie-Madeleine · Dieuze

Film, concert et exposition à l’église de Dieuze, Eglise Sainte Marie-Madeleine, Dieuze

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Sainte Marie-Madeleine
Adresse
Place du marché, 57260 Dieuze
Ville
57260 Dieuze
Département
Moselle

Film, concert et exposition à l’église de Dieuze Dimanche 20 septembre, 09h30 Eglise Sainte Marie-Madeleine Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

9h30 – Inauguration officielle,
15h – projection du fim suivi du concert orgue et chant,
Exposition de photographies anciennes et d’objets d’art liturgique.

Eglise Sainte Marie-Madeleine Place du marché, 57260 Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est 03 87 86 02 12 https://www.facebook.com/archipretre.dieuze.1/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/profile.php?id=61593525161342&locale=fr_FR Premier temps du cycle triennal consacré aux 70 ans de l’église Sainte Marie-Madeleine. Parking sur la place du marché
9h30 – Inauguration officielle,

©Conseil de fabrique de Dieuze

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