Film, concert et exposition à l’église de Dieuze, Eglise Sainte Marie-Madeleine, Dieuze

Informations pratiques

Film, concert et exposition à l’église de Dieuze Dimanche 20 septembre, 09h30 Eglise Sainte Marie-Madeleine Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

9h30 – Inauguration officielle,

15h – projection du fim suivi du concert orgue et chant,

Exposition de photographies anciennes et d’objets d’art liturgique.

Eglise Sainte Marie-Madeleine Place du marché, 57260 Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est 03 87 86 02 12 https://www.facebook.com/archipretre.dieuze.1/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/profile.php?id=61593525161342&locale=fr_FR Premier temps du cycle triennal consacré aux 70 ans de l’église Sainte Marie-Madeleine. Parking sur la place du marché

9h30 – Inauguration officielle,

©Conseil de fabrique de Dieuze