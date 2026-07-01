Informations pratiques

Film de James Bond « On ne vit que deux fois » de Lewis Gilbert Dimanche 20 septembre, 14h00 Cinéma Le Concorde Vendée

Limité à 86 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

On ne vit que deux fois de Lewis Gilbert

avec Sean Connery, Tetsuro Tamba, Akiko Wakabayashi

Film américain de 1967 en VOSTF

Le gouvernement d’un pays asiatique veut provoquer un conflit armé entre les États-Unis et l’URSS. Afin de rester dans l’anonymat, il confie cette mission à l’organisation criminelle et secrète du SPECTRE. Celle-ci commence à faire disparaître des capsules américaines et russes dans l’espace pour engendrer le conflit et James Bond est bientôt envoyé au Japon pour enquêter sur ces incidents. Désormais allié à Tigre Tanaka, le chef des services secrets japonais, et à ses nombreux agents, il a une fois de plus l’occasion de démontrer ses talents dans bien des domaines.

Cinéma Le Concorde 2D rue du Maréchal Foch 85000 La Roche sur Yon La Roche-sur-Yon 85000 Pyramides Vendée Pays de la Loire 02 51 36 50 21 https://www.cinema-concorde.com/ https://www.facebook.com/cinemaconcorde/;https://www.instagram.com/cinemaconcorde Créé en 2006 à l’initiative de la Ville de la Roche-sur-Yon et de la commune d’Aubigny-les-

Clouzeaux, l’Établissement Public de Coopération Culturelle Cinématographique Yonnais (EPCCCY) a

pour mission de coordonner un projet culturel cinématographique à l’échelle du territoire yonnais

avec une vocation de rayonnement départemental, régional, national et international.

La mise en œuvre de son projet s’articule autour de trois axes principaux :

1) Exploitation du cinéma Le Concorde : cinéma classé art et essai doté de 4 écrans (labellisé Recherche & Découverte, Patrimoine & Répertoire, Jeune Public, et Europa Cinémas), réalisant plus de 100 000 entrées par an.

2) Organisation du Festival International du Film de La Roche-sur-Yon : le Festival présente chaque année, pendant une semaine en octobre, une sélection de longs et courts métrages en premières françaises et avant-premières, faisant état de la diversité et de la richesse de la création cinématographique contemporaine. Le Festival attire près de 30 000 spectateurs par an.

3) Actions d’éducation à l’image : plaçant l’éducation à l’image au cœur de son projet culturel, l’EPCCCY est coordinateur départemental du dispositif École et cinéma, Collège au cinéma et de l’option cinéma du Lycée Atlantique de Luçon, porteur de projets Passeurs d’Images et Des Cinés la Vie, participant du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma, organisateur de projets en lien avec de nombreux établissements scolaires, de la maternelle au lycée, ainsi

qu’en lien avec les maisons de quartiers et d’autres acteurs sociaux, judiciaires ou sanitaires du territoire (SPIP, CFA, IME…). Accessible aux PMR : place de stationnement et ascenseur

On ne vit que deux fois de Lewis Gilbert

©Park Circus