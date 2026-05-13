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Film de restitution de la résidence artistique de Jace dans les îles Australes et rencontre avec l’artiste, Siège des Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre

Film de restitution de la résidence artistique de Jace dans les îles Australes et rencontre avec l’artiste, Siège des Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre

Film de restitution de la résidence artistique de Jace dans les îles Australes et rencontre avec l’artiste, Siège des Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre samedi 23 mai 2026.

Lieu : Siège des Terres australes et antarctiques françaises

Adresse : 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre

Ville : 97410 Saint-Pierre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Dans la limite du nombre de places disponibles dans la salle de projection !

Film de restitution de la résidence artistique de Jace dans les îles Australes et rencontre avec l’artiste Samedi 23 mai, 20h00 Siège des Terres australes et antarctiques françaises

Dans la limite du nombre de places disponibles dans la salle de projection !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Un film court et des photos retraçeront la résidence artistique de Jace et ses gouzous (mars-avril 2026) dans les îles Australes. Cette collaboration entre Jace et les Terres australes et antarctiques françaises a permis de donner vie aux emblématiques gouzous sur les territoires du bout du monde.

Siège des Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion 0262967837 http://www.taaf.fr https://www.facebook.com/TAAFofficiel L’entrepôt Kerveguen accueille le siège de la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises est situé à Saint-Pierre de La Réunion. Le rez-de-chaussée du bâtiment propose un hall d’exposition permettant au public de partir à la découverte des territoires.
Un film court et des photos retraçeront la résidence artistique de Jace et ses gouzous (mars-avril 2026) dans les îles Australes. Cette collaboration entre Jace et les Terres australes et françaises…

© Nelly Gravier

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