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« Partez à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises”, Siège des Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre

« Partez à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises”, Siège des Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre

« Partez à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises”, Siège des Terres australes et antarctiques françaises, Saint-Pierre samedi 23 mai 2026.

Lieu : Siège des Terres australes et antarctiques françaises

Adresse : 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre

Ville : 97410 Saint-Pierre

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

« Partez à la découverte des Terres australes et antarctiques françaises” Samedi 23 mai, 18h00 Siège des Terres australes et antarctiques françaises

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Vous ne connaissez pas encore les TAAF ? Venez découvrir notre exposition présentant ces territoires lointains à travers des panneaux d’informations, des maquettes de bateaux, des animaux naturalisés et des capsules vidéos thématiques !

Siège des Terres australes et antarctiques françaises 1 rue Gabriel Dejean 97410 Saint-Pierre Saint-Pierre 97410 La Réunion 0262967837 http://www.taaf.fr https://www.facebook.com/TAAFofficiel L’entrepôt Kerveguen accueille le siège de la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises est situé à Saint-Pierre de La Réunion. Le rez-de-chaussée du bâtiment propose un hall d’exposition permettant au public de partir à la découverte des territoires.
Vous ne connaissez pas encore les TAAF ? Venez découvrir notre exposition présentant ces territoires lointains à travers des panneaux d’informations, des maquettes de bateaux, des animaux naturalisés…

© Nelly GRAVIER

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