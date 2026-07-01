Film Des Minions et des monstres Orbey
samedi 25 juillet 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Film Des Minions et des monstres
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-08-01 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01
Les Minions rêvent de gloire à Hollywood… mais déclenchent un nouveau chaos planétaire dans une aventure aussi drôle que délirante.
Synopsis Une histoire aussi rocambolesque qu’absurde, mais bien sûr totalement véridique, qui raconte comment les Minions, partis à la conquête d’Hollywood, sont devenus des stars de cinéma, pour finalement tout perdre en libérant au passage une bande de monstres déchaînés, avant de s’unir pour tenter de sauver la planète de ce nouveau désastre à leur actif. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
The Minions dream of Hollywood fame… but unleash a new wave of global chaos in an adventure that’s as funny as it is wild.
L’événement Film Des Minions et des monstres Orbey a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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