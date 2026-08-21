Film documentaire « Situations, la Plaine-Noailles », Hotel de ville de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Film documentaire « Situations, la Plaine-Noailles » 10 – 18 octobre Hotel de ville de Marseille Bouches-du-Rhône

visionnage gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T10:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T23:30:00+02:00 – 2026-10-18T23:59:00+02:00

Plongez dans une année de mutation des quartiers de la Plaine et de Noailles à Marseille.

Installation documentaire « SITUATIONS, Saisons à Marseille automne-hiver 2018-2019, la Plaine – Noailles » / réal. Nicolas Mémain et Alain Paire en collaboration avec Thierry Durousseau / Production MAV PACA / 2019

>>> Lien vers le film :https://vimeo.com/333056869

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Des informations pourront être données par l’équipe de la MAV PACA sur son stand à l’occasion du Village des Sciences de Marseille les samedi 10 et dimanche 11 octobre.

Hotel de ville de Marseille Pl. Villeneuve-Bargemon Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Maison de l’architecture PACA », « cache_age »: 86400, « description »: « Installation documentaire n »SITUATIONS, Saisons u00e0 Marseille automne-hiver 2018-2019, la Plaine – Noailles » nnRu00e9alisation Nicolas Mu00e9main et Alain Paire en collaboration avec Thierry Durousseau.nnProduction MAV PACA, 2019nn> Pour toute diffusion publique, merci d’en informer la MAV PACA (contact@mavpaca.fr / T. 04 96 12 24 10) nn———–nnMarseille ces derniers mois vit lu2019expu00e9rience de solidaritu00e9s qui u00e9branlent les divisions sociales et spatiales de la ville.nCes situations entrau00eenent des productions individuelles ou collectives, des images, photographies, vidu00e9os, textes, lettres ou pou00e8mes, affiches, installations, fresques ou chansons.nnLeur qualitu00e9 du00e9passe la seule sphu00e8re militante, et laisse entrevoir le surgissement d’une nouvelle langue commune.nnL’assemblage de ses situations dans leur chronologie prend la forme d’un simple montage mu00e9dia. Rendre visible ces cru00e9ations pour les faire u00e9merger de l’actualitu00e9, renseigne sur Marseille, ses habitants et plus gu00e9nu00e9ralement la ville solidaire.nn———–nnON EN PARLE :n n. la Marseillaise (19/03/19) : http://m.lamarseillaise.fr/marseille/flash/75516-la-plaine-et-noailles-en-situations-a-la-friche-de-la-belle-de-mai (article plus disponible en ligne)nn. Le Tarpin Bien (mars 2019) : https://tarpin-bien.com/evenement/noailles-comprendre-reparer-et-transmettre/nn. Marsactu (27/03/19) : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitvZOv8vThAhVCxIUKHQJ0DmAQFjANegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fmarsactu.fr%2Fbref%2Fla-maison-des-architectes-sinquiete-du-devenir-de-noailles%2F&usg=AOvVaw2k5-W-SjGGxCm2uz7TXrZDnn. France Culture – Le Temps du du00e9bat du2019Emmanuel Laurentin (05/11/2019) « A-t-on tiru00e9 les leu00e7ons des effondrements de la rue du2019Aubagne ? » (nov 2019) : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat-d-ete et en vidu00e9o sur https://www.youtube.com/watch?v=S6A65-maiK0″, « type »: « video », « title »: « FILM SITUATIONS LA PLAINE-NOAILLES », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/778933496-f39f165174671d06d3679740d73d5894e7037dfb2b338745ddf938cce86acb1c-d?f=webp®ion=us », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/333056869 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://vimeo.com/user61997815 », « thumbnail_width »: 1082, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}}, « html »: «

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Plongez dans une année de mutation des quartiers de la Plaine et de Noailles à Marseille.

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