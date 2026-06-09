Chartres

Film du patrimoine Le pigeon

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Réalisé par Marion Monicelli, avec Claudia Cardinale, Vittorio Gassman, Renato Salvatori. Italie. Durée 1h50.

Cosimo se fait arrêter par la police alors qu’il tente de dérober une voiture. Pour sortir de prison plus rapidement, il demande à ses complices extérieurs de lui trouver un pigeon , quelqu’un qui prendra sa place derrière les barreaux. Tout public. Entrée libre. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Directed by Marion Monicelli, with Claudia Cardinale, Vittorio Gassman, Renato Salvatori. Italy. Running time 1h50.

L’événement Film du patrimoine Le pigeon Chartres a été mis à jour le 2026-06-09 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES