Orbey

Film La bataille de Gaulle L’âge de fer

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 23:10:00

Date(s) :

2026-07-03

Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu va à Londres pour sauver ce qu’il reste: la liberté.

Synopsis Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

June 1940. France collapses and signs the armistice. One man refuses to give in. Alone against all odds, this unknown general heads to London to save what remains: freedom.

L’événement Film La bataille de Gaulle L’âge de fer Orbey a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg