Orbey

Film Les goûteuses d’Hitler VOST

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-29 20:30:00

fin : 2026-06-29 22:30:00

Date(s) :

2026-06-29

En pleine seconde Guerre Mondiale, Rosa rejoint les goûteuses d’Hitler et découvre un quotidien angoissant où chaque bouchée peut être fatale.

Synopsis Durant la Seconde Guerre mondiale, Rosa est recrutée comme goûteuse pour le chef du parti nazi, Adolf Hitler. Trois fois par jour, la jeune femme et d’autres camarades doivent manger afin de s’assurer que la nourriture n’est pas empoisonnée. Chaque bouchée sera peut-être la dernière… .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

In the midst of World War II, Rosa joins Hitler’s Tasters and discovers a harrowing daily life where every bite could be fatal.

L’événement Film Les goûteuses d’Hitler VOST Orbey a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg