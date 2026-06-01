Orbey

Film Le virtuose

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Quand son don attire l’attention de criminels, un jeune accordeur de piano se retrouve entrainé dans une spirale de cambriolages périlleux.

Synopsis Doté d’une ouïe exceptionnelle, un jeune accordeur de piano voit sa vie basculer lorsque son talent attire l’attention de criminels qui l’entraînent dans une série de cambriolages de plus en plus risqués. Malgré lui, il s’enfonce dans un engrenage dangereux qui pourrait lui coûter bien plus que sa liberté. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

When his talent catches the attention of criminals, a young piano tuner finds himself caught up in a dangerous series of burglaries.

L’événement Film Le virtuose Orbey a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg