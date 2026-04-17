Orbey

Spectacle de danse Une salle, 3 ambiances

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-28 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Un spectacle mêlant hip-hop et danse contemporaine accompagné par 3 élèves musiciens pour faire vivre danse et musique simultanément sur scène.

Toutes les classes de danse de l’EMVK se réunissent pour ce spectacle mêlant hip-hop et danse contemporaine.

Et cette année, trois élèves musiciens se joindront à nous pour faire vivre danse et musique simultanément sur scène !

Voyagez avec nous autour de trois univers musicaux dessins animés, artistes français, et musiques du monde. NB les représentations sont les mêmes samedi et dimanche. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 52 05 contact@emvk.fr

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English :

A show combining hip-hop and contemporary dance, accompanied by 3 student musicians to bring dance and music to life simultaneously on stage.

L’événement Spectacle de danse Une salle, 3 ambiances Orbey a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg