Orbey

Film Tout va super

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-30 20:30:00

fin : 2026-06-30 22:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Quand le bonheur semble enfin lui sourire, Elie se retrouve partagé entre passion amoureuse et devoir familial.

Elie est soulagé. Après plusieurs années à s’occuper de Sylvaine, sa mère envahissante et malade elle est guérie ! Il va enfin pouvoir penser à lui. Dans un bar, il rencontre Anaïs. Ils tombent très vite amoureux. Mais l’euphorie est de courte durée, Sylvaine fait une rechute. Tiraillé entre cette nouvelle histoire d’amour et la maladie de sa mère, Elie va être très vite dépassé ! .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Just when happiness finally seems to be within his grasp, Elie finds himself torn between romantic love and family obligations.

L’événement Film Tout va super Orbey a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg