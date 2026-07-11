Film La chaleur Orbey
lundi 3 août 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Film La chaleur
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03 22:15:00
Date(s) :
2026-08-03
Sous la chaleur des Landes, un secret enfoui menace de refaire surface. Un thriller haletant entre suspense, culpabilité et premiers émois.
Synopsis Il fait anormalement chaud sur les plages des Landes et Marouane, 17 ans, passe sa dernière journée au camping avec une angoisse le corps qu’il a enseveli la veille sur la plage va-t-il apparaitre au grand jour ? Marouane se demande par ailleurs s’il n’est pas en train de tomber amoureux de la charmante Giulia. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
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English :
Amid the heat of the Landes region, a buried secret threatens to resurface. A gripping thriller blending suspense, guilt, and first love.
L’événement Film La chaleur Orbey a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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