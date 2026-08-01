Informations pratiques

Orbey

Film La Pat’patrouille mission Dino

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 10:30:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-30

La Pat’ Patrouille s’échoue sur une île encore inexplorée… et peuplée de dinosaures ! Ils y rencontrent Rex, installé sur l’île depuis des années et vrai expert.

Synopsis Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures ! Ils y rencontrent Rex, un chiot courageux installé sur l’île depuis des années et devenu un véritable expert des dinosaures. Mais leur ennemi de toujours, M.Hellinger, arrive lui aussi sur l’île avec un projet dangereux exploiter ses richesses naturelles en creusant des mines. Ses actions imprudentes déclenchent bientôt l’éruption d’un gigantesque volcan endormi. La Pat’ Patrouille se retrouve alors entraînée dans une série de missions de sauvetage spectaculaires, plus impressionnantes que tout ce qu’elle a connu jusqu’ici. Elle devra arrêter M. Hellinger et sauver l’île avant qu’il ne soit trop tard. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

The Paw Patrol washes ashore on a still-unexplored island populated by dinosaurs! There, they meet Rex, who has been living on the island for years and is a true expert.

L’événement Film La Pat’patrouille mission Dino Orbey a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg