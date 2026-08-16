Informations pratiques

Orbey

Film Le concert d’été 2026 d’André Rieu, viva Maastricht !

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 20:30:00

fin : 2026-08-30 23:15:00

Date(s) :

2026-08-30

Cette année, André Rieu célèbre le 20e anniversaire de ses concerts d’été emblématiques sur la magnifique place du Vrijthof.

Synopsis Cette année, André Rieu célèbre le 20e anniversaire de ses concerts d’été emblématiques sur la magnifique place du Vrijthof. Enregistré en direct dans sa ville natale bien-aimée, ce tout nouveau concert au cinéma marque deux décennies de musique et de nuits d’été magiques et inoubliables. Viva Maastricht ! est un vibrant hommage à la ville où tout a commencé. Accompagné de son célèbre Orchestre Johann Strauss et d’un ensemble d’artistes passionnés, André vous fait vivre la culture et l’esprit convivial de sa ville natale dans un nouveau concert éblouissant. Des valses intemporelles aux classiques émouvants, ce concert promet une soirée de passion, de joie et de convivialité. Le Vrijthof se transforme une fois de plus en une magnifique salle de bal en plein air, pour célèbrer ensemble cette occasion historique — uniquement au cinéma cet été. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

This year, André Rieu is celebrating the 20th anniversary of his iconic summer concerts on the magnificent Vrijthof Square.

L’événement Film Le concert d’été 2026 d’André Rieu, viva Maastricht ! Orbey a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg