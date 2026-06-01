Orbey

Film Le diable s’habille en Prada 2

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-16

Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.

Synopsis Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable. .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr

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English :

Miranda, Andy, Emily and Nigel return to the glamorous, ruthless world of Runway magazine and the streets of New York, where elegance is a formidable weapon.

L’événement Film Le diable s’habille en Prada 2 Orbey a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg