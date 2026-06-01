Film Le diable s’habille en Prada 2 Orbey
Film Le diable s’habille en Prada 2 Orbey samedi 13 juin 2026.
Orbey
Film Le diable s’habille en Prada 2
23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:30:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-16
Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.
Synopsis Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable. .
23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45 contact@cinemaorbey.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Miranda, Andy, Emily and Nigel return to the glamorous, ruthless world of Runway magazine and the streets of New York, where elegance is a formidable weapon.
L’événement Film Le diable s’habille en Prada 2 Orbey a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
À voir aussi à Orbey (Haut-Rhin)
- Coupe Grand Est VTT Cross-Country Orbey 14 juin 2026
- Descente de vallée en VTT depuis la Station du Lac Blanc Orbey 14 juin 2026
- Randonnée VTT accompagnée pour les familles Orbey 14 juin 2026
- Spectacle de danse Une salle, 3 ambiances Orbey 27 juin 2026
- Concerts Festi’chev Orbey 3 juillet 2026