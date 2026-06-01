Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Film Le diable s’habille en Prada 2 Orbey

Film Le diable s’habille en Prada 2 Orbey samedi 13 juin 2026.

Adresse : 23 Rue Charles De Gaulle

Ville : 68370 Orbey

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Orbey

Film Le diable s’habille en Prada 2

23 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-16

Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.
Synopsis  Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable.   .

23 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 892 68 27 45  contact@cinemaorbey.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Miranda, Andy, Emily and Nigel return to the glamorous, ruthless world of Runway magazine and the streets of New York, where elegance is a formidable weapon.

L’événement Film Le diable s’habille en Prada 2 Orbey a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

À voir aussi à Orbey (Haut-Rhin)